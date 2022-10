Auto, lo stop alla vendita di benzina e diesel entro il 2035 è realtà in Europa

28 October 2022 – 17:38

Accordo all’interno dell’Unione: prevista una riduzione delle emissioni medie del 55% per le nuove auto e del 50% per i furgoni entro il 2030. Approvata la cosiddetta clausola Ferrari per i produttori di nicchia

Fonte: Wired