Assago, la tentata strage e il problema degli oggetti pericolosi a portata di mano

28 October 2022 – 12:13

In criminologia si chiamano facilitatori. Oggetti di uso comune che vengono impiegati come armi da offesa. Coltelli da cucina, taglierini, forbici. Ma potrebbero anche essere mazze da baseball, pesanti candelabri o soprammobili in cristallo

Fonte: Wired