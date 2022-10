SiriSpy: bug consente di registrare le conversazioni

27 October 2022 – 10:38

Una vulnerabilità presente in iOS 16 consentiva di registrare l’audio proveniente dagli AirPods durante l’uso di Siri, senza mostrare avvisi all’utente.

