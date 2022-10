Meta Quest 3: nuovo visore economico nel 2023

27 October 2022 – 13:01

Un dirigente di Meta ha confermato lo sviluppo del Quest 3 (nome ipotetico), il nuovo visore consumer che dovrebbe essere annunciato a fine 2023.

