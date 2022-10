Google e pagamenti in-app: nuova multa in India

27 Ottobre 2022 – 13:45

Google dovrà pagare una multa di 113 milioni di dollari in India per aver imposto agli sviluppatori di usare il suo sistema di pagamento in-app.

Fonte: Punto Informatico