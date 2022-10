Germania: non riesce a dire no agli affari con la Cina

27 October 2022 – 17:44

C’è il caso delle quote del porto di Amburgo alla cinese Cosco. E ora il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta per vendere a Pechino anche l’azienda che produce microchip per il 90% delle cause automobilistiche tedesche

Fonte: Wired