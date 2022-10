Call of Duty MW2: 72MB su disco, 150GB in download

27 October 2022 – 16:27

Il supporto fisico di Call of Duty: Modern Warfare II su PS5 contiene solo 75 MB di dati, ma per giocare è necessario scaricare 150 GB.

