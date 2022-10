Apple Watch Ultra in offerta su Amazon: disponibilità immediata

27 October 2022 – 12:54

Apple Watch Ultra, modello GPS + Cellular, è in offerta su Amazon con uno sconto di 50 euro. Ti arriva domani e puoi pagarlo anche a rate.

The post Apple Watch Ultra in offerta su Amazon: disponibilità immediata appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico