Meta e Spotify contro la tassa di App Store

26 October 2022 – 10:20

Meta ha contestato le nuove regole di App Store, mentre Spotify ha evidenziato l’ostruzionismo di Apple nell’approvazione della nuova versione dell’app.

