Mac Mini 2020 al minimo storico: lo paghi meno di 700€

26 October 2022 – 12:58

Il modello 2020 di Mac Mini raggiunge il suo prezzo più basso su Amazon: acquistandolo adesso lo paghi con un grande sconto.

The post Mac Mini 2020 al minimo storico: lo paghi meno di 700€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico