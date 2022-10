App Store: invasione di inserzioni su gioco d’azzardo

26 October 2022 – 19:36

Molti sviluppatori hanno notato che nelle pagine delle loro app sono pubblicizzare app sul gioco d’azzardo, appartenenti ad un’altra categoria.

The post App Store: invasione di inserzioni su gioco d’azzardo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico