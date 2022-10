Perché leggere Membrana, cult della sci-fi queer asiatica

25 Ottobre 2022 – 15:20

Appena uscito in italiano, il racconto di Chi Ta-wei è ambientato in un 2100 dove l’umanità è costretta a vivere in fondo al mare e sopravvivere. Un libro “transgender” con impliciti ma forti legami con la Taiwan degli anni ’90

Fonte: Wired