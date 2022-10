Quanto costa un conto corrente? Il migliore a zero spese

24 Ottobre 2022 – 22:45

Conto corrente: quanto ci costi? Nell’ultimo anno, gli operatori “tradizionali” hanno subito aumenti. Ecco il migliore a canone zero.

The post Quanto costa un conto corrente? Il migliore a zero spese appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico