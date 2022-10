Green pass e vaccini, cosa pensa il nuovo ministro della Salute

24 Ottobre 2022 – 9:20

Orazio Schillaci, rettore dell’università di Tor Vergata, ha definito il green pass come indispensabile per garantire la sicurezza. Ma non è il solo nel nuovo governo Meloni ad avere una visione positiva del certificato e perfino la premier si è espressa a favore

Fonte: Wired