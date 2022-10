Galaxy S23 Ultra: prestazioni SUPER dagli ultimi benchmark

23 Ottobre 2022 – 13:45

L’ultimo benchmark su Galaxy S23 Ultra pubblicato su Geekbench certifica un aumento significativo delle prestazioni rispetto S22 Ultra.

Fonte: Punto Informatico