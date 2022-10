Apple Mac Pro con chip M2 Ultra e M2 Extreme in arrivo

23 Ottobre 2022 – 19:45

Apple si prepara al lancio del nuovo Mac Pro con processori M2 Ultra e M2 Extreme che offriranno prestazioni fino a quattro volte superiori a M2 Max.

