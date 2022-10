UEFA Football: bloccata la truffa da milioni di euro

20 Ottobre 2022 – 13:45

La Consob ha bloccato le attività di UEFA Football, ovvero una truffa che ha permesso agli autori di rubare milioni di euro alle ignare vittime.

The post UEFA Football: bloccata la truffa da milioni di euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico