Thunderbolt, la nuova generazione: fino a 120 Gbps

20 October 2022 – 10:30

Presentata la prossima evoluzione della tecnologia Thunderbolt: con la nuova generazione si arriverà a 120 Gbps, l’annuncio di Intel.

