Memoria LPDDR5X nei Samsung Galaxy S23?

20 October 2022 – 13:14

Samsung ha annunciato le nuove memorie LPDDR5X da 8,5 Gbps (record assoluto) che dovrebbero essere integrate negli smartphone della serie Galaxy S23.

The post Memoria LPDDR5X nei Samsung Galaxy S23? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico