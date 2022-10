Lenovo ThinkReality VRX: metaverso aziendale

20 October 2022 – 18:55

Il Lenovo ThinkReality VRX è un visore per la realtà mista con processore Snapdragon XR2+ Gen 1, 12 GB di RAM, 128 GB di storage e Android 12.

The post Lenovo ThinkReality VRX: metaverso aziendale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico