iPhone SE 4: design uguale a quello di iPhone XR

20 October 2022 – 12:46

Il leaker Jon Prosser ha condiviso dei concept di iPhone SE 4 realizzati dal designer Ian Zelbo, il dispositivo sarà uguale ad iPhone XR.

