Google Messaggi: nuove funzionalità e nuova icona

20 October 2022 – 16:35

Google ha annunciato nuove funzionalità per l’app Messaggi su Android che sfruttano al massimo il noto protocollo RCS (odiato da Apple).

The post Google Messaggi: nuove funzionalità e nuova icona appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico