Fibaro, un nuovo cervello alla tua casa intelligente

20 October 2022 – 16:23

Fibaro Home Center 3 è l’hub intelligente della tua smart home: consente di controllarne ogni aspetto, con ampia compatibilità con altri marchi.

