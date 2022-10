Camera e Senato, abituiamoci a vederli sempre “deserti”

20 Ottobre 2022 – 9:20

Con i deputati passati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, gli emicicli della Camera e del Senato sono sembrati vuoti anche durante le operazioni di voto per eleggere i due presidenti, ma in questo caso l’assenteismo non c’entra

Fonte: Wired