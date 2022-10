Call of Duty: MW2 per PS5 in forte sconto (-15€)

20 October 2022 – 16:32

Call of Duty: Modern Warfare 2 per PS5 (PlayStation 5) è già in sconto prima dell’uscita: approfitta di questa offerta e risparmia 15 euro.

The post Call of Duty: MW2 per PS5 in forte sconto (-15€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico