Wikipedia è stata colpita dalla propaganda filorussa

19 October 2022 – 11:57

Alcune pagine dell’enciclopedia online sono state modificate da redattori sospetti, poi bloccati per violazioni del codice etico per aver provato a modificare la narrazione dell’invasione russa dell’Ucraina in direzione pro-Cremlino

Fonte: Wired