Ransomware: Microsoft spiega come viene installato

19 Ottobre 2022 – 16:45

Microsoft ha descritto la catena di infezione di un recente attacco ransomware, fornendo consigli per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza.

The post Ransomware: Microsoft spiega come viene installato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico