Iliad casa cambia offerta: modem Wifi 6 e canone mensile più alto

19 October 2022 – 19:26

L’offerta cambia, ma Iliad resta sempre uno degli operatori con i costi più bassi per quanto riguarda la Fibra FTTH. Vediamo le nuove tariffe

The post Iliad casa cambia offerta: modem Wifi 6 e canone mensile più alto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico