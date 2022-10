Elettricità e gas: AGCM indaga su quattro aziende

19 October 2022 – 13:03

Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti hanno comunicato ai clienti modifiche e risoluzioni contrattuali in violazione dell’art. 3 del decreto “Aiuti bis”.

