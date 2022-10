TikTok: nuovi requisiti di età per dirette streaming

18 October 2022 – 10:41

TikTok ha aggiornato i requisiti per poter avviare le dirette streaming, dal 23 novembre 2022 sarà necessario avere un età di almeno 18 anni.

