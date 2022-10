Starlink in Ucraina: fondi da Europa e Pentagono?

18 October 2022 – 13:04

Secondo Politico e Financial Times, Pentagono e Unione europea potrebbero finanziare la consegna dei terminali e il servizio di Starlink in Ucraina.

The post Starlink in Ucraina: fondi da Europa e Pentagono? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico