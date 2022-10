Sciopero aerei, treni e mezzi pubblici: chi si ferma il 21 ottobre

18 Ottobre 2022 – 18:20

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno infatti confermato lo sciopero nazionale per l’intera giornata di tutto il personale Enav, ma si fermeranno anche i trasporti via terra in alcune regioni

Fonte: Wired