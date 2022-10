MasterCard vuole rendere le crypto un metodo di pagamento quotidiano

18 Ottobre 2022 – 13:45

MasterCard vuole trasformare le criptovalute in un metodo di pagamento quotidiano per cambiare il modo in cui i consumatori acquistano.

The post MasterCard vuole rendere le crypto un metodo di pagamento quotidiano appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico