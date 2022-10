Jeffrey Dahmer e gli altri: il libro che ti fa entrare nelle case dei serial killer

18 October 2022 – 12:05

Hai appena finito il binge di Dahmer (e anche di The Watcher, tanto per gradire)? Allora questo volume fa per te: si chiama proprio Le case dei serial killer, scritto dalla criminologa Cristina Brondoni e pubblicato da Clown Bianco Edizioni

Fonte: Wired