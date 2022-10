Google Pixel 6a: affare Amazon, è al prezzo minimo

18 October 2022 – 9:58

Pixel 6a, lo smartphone Android di Google, è disponibile oggi su Amazon al suo prezzo minimo storico: pochi pezzi, non perdere tempo.

Fonte: Punto Informatico