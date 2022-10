Windows 11 2022 Update funziona su una CPU Intel del 2010

17 October 2022 – 13:18

Un utente Reddit racconta di essere riuscito a installare e usare con successo Windows 11 2022 Update su un PC con una CPU Intel del 2010.

Fonte: Punto Informatico