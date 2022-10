Parler: il social network nelle mani di Kanye West

17 October 2022 – 13:19

Il rapper e produttore statunitense Kanye West (oggi Ye), 45 anni, sta per diventare il nuovo proprietario del social network Parler.

The post Parler: il social network nelle mani di Kanye West appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico