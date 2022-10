Oltre 5 miliardi di cellulari diventeranno spazzatura

17 Ottobre 2022 – 19:46

Secondo il WEEE Forum, oltre 5 miliardi di cellulari diventerà spazzatura elettronica nel 2022, nonostante la presenza di componenti riciclabili.

