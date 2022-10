macOS Ventura: rilascio previsto a fine ottobre

17 October 2022 – 10:32

Mark Gurman ritiene che Apple possa rilasciare macOS Ventura entro fine di ottobre, prima della chiama trimestrale degli utili dell’azienda.

