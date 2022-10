Horizon Worlds: il metaverso è poco frequentato

16 Ottobre 2022 – 19:45

Meta ha rivisto le stime relative al numero di utenti di Horizon Worlds: 280.000 al mese invece di 500.000 entro fine 2022 (oggi sono meno di 200.000).

