Visore Apple: scansione dell’iride per pagare

15 Ottobre 2022 – 13:46

In base alle fonti di The Information, il visore AR/VR di Apple permetterà di utilizzare la scansione dell’iride per effettuare login e pagamenti.

The post Visore Apple: scansione dell’iride per pagare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico