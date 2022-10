Offerte di Halloween: licenza a vita di Windows 10 a 12€, Office a 22€!

15 Ottobre 2022 – 16:45

VIPKeySale si maschera da Halloween e si circonda di sconti da paura: licenze senza scadenza a prezzi mai visti e coupon esclusivo per un ulteriore -30%.

The post Offerte di Halloween: licenza a vita di Windows 10 a 12€, Office a 22€! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico