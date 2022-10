NVIDIA ferma il lancio della GeForce RTX 4080 12 GB

15 Ottobre 2022 – 10:45

La scheda GeForce RTX 4080 arriverà sul mercato solo nella variante da 16 GB: quella da 12 GB non vedrà mai la luce, NVIDIA spiega perché.

