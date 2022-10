Google Play Store, l’interfaccia si rinnoverà per i tablet nel 2023

15 Ottobre 2022 – 13:45

Google sta lavorando a un nuovo design per l’interfaccia di Play Store per supportare schermi più grandi nel 2023.

