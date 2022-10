Google Pixel Fold: schermi AMOLED di Samsung

15 Ottobre 2022 – 19:45

In base alle ultime indiscrezioni, il Google Pixel Fold avrà due schermi con pannello AMOLED di Samsung, processore Tensor G2 e cinque fotocamere.

