Digitale terrestre: dal 21 dicembre addio a tantissimi canali

15 Ottobre 2022 – 10:45

Dal 21 dicembre il digitale terrestre cambierà faccia perdendo numerosi canali TV: arriva la conferma di Confindustria Radio Televisioni.

