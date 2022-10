Samsung One UI 5 in arrivo per i Galaxy S22

14 Ottobre 2022 – 13:46

Samsung ha illustrato le principali novità di One UI 5 (Android 13) che verrà rilasciato nei prossimi giorni per gli smartphone della serie Galaxy S22.

