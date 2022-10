Samsung Galaxy A13 a 156€ su Amazon: OTTIMA occasione

14 October 2022 – 10:30

Cerchi un telefono di buona qualità a un prezzo stracciato? Arriva il Samsung Galaxy A13 a soli 156€ su Amazon: che l’acquisto abbia inizio.

The post Samsung Galaxy A13 a 156€ su Amazon: OTTIMA occasione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico