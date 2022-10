Malware più diffusi: Vidar e Hydra sono le new entry

14 Ottobre 2022 – 19:46

Secondo le rilevazioni di Check Point Research, FormBook è ancora il malware più diffuso su Windows, mentre Anubis ha sostituito AlienBot su Android.

