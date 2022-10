La smart city del futuro al Wired Next Fest 2022

14 Ottobre 2022 – 15:20

L’operatore di rete E-Distribuzione ha ospitato un pubblico giovane e curioso nel suo stand, per svelare come sarà l’energia nella smart city del prossimo futuro. E per dimostrare come l’innovazione cambia volto alla rete

Fonte: Wired